В Московской области зафиксировали рост спроса на бутилированную воду

В Подмосковье вырос спрос на бутилированную воду, в мае 2025 года жители региона приобрели более 5,7 млн бутылок объемом 5 л (+18,4%). Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве связали это с сезонным фактором на фоне потепления. Всего с начала 2025 года было продано более 22,2 млн бутылок воды такого объема. Среди крупных региональных производителей — ООО ПК «АКВАЛАЙФ» (напитки под брендом «Черноголовка»), ООО «Фонте Аква ПК» (торговая марка «Калинов родник»), ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС тм» (выпускает воду под брендом «Сенежская»). Кроме того, подмосковные ООО «Мегапак» и завод «ИДС Боржоми Россия» производят воду «Святой источник».

Напомним, что бутилированная вода находится в перечне продукции, которая подлежит маркировке «Честный знак». Узнать подробнее об этом можно на сайте национальной системы цифровой маркировки товаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.