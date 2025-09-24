В Московской области зафиксировали рост спроса на муку

В августе 2025 года спрос на пшеничную муку в Подмосковье вырос на 8% в сравнении с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По итогам семи месяцев этого года подмосковные предприятия выпустили более 179 тыс. тонн продукта из зерновых и растительных культур. Они обеспечивают 10,6% от всего объема муки в Центральном федеральном округе и 3,3% – от общероссийского производства. Среди ведущих предприятий отрасли – АО «Раменский комбинат хлебопродуктов», ООО «Агроцентрсбыт» и ООО «Подольский мукомольный завод».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.