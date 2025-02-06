В Московской области зафиксировали рост спроса на творог

Спрос на творог в Подмосковье по итогам января 2025 года вырос более чем на 2% в сравнении с показателем прошлого месяца, в объектах розничной торговли покупатели приобрели более 3,5 тыс. тонн продукта. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В среднем жители и гости региона покупали порядка 113 тонн творога в день. В ведомстве уточнили, что в регионе продают творог классический жирностью 4-18%, обезжиренный жирностью менее 0,1%, домашний жирностью, зерненый и другие виды. В числе крупнейших региональных производителей творога — ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ», АО «Озерецкий молочный комбинат», АО «Рузское молоко», ООО ПК «Ильинское 95».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.