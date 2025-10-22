В Московской области зафиксировали снижение заболеваемости алкоголизмом
Заболеваемость алкоголизмом в Подмосковье снизилась на 14%
Фото: [istockphoto.com]
В Подмосковье по итогам девяти месяцев 2025 года заболеваемость алкоголизмом снизилась на 14% — с 739,6 на 100 тыс. населения до 633,2 на 100 тыс. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Алкоголизм — коварное хроническое заболевание, которое постепенно разрушает не только организм, но и жизнь человека. Мы проводим масштабную работу по профилактике зависимости от алкоголя — как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних», — сказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
По его словам, в регионе организуют беседы, лекции, круглые столы и встречи с профильными специалистами. Кроме того, жителям доступна сеть оказания амбулаторной и стационарной наркологической помощи. В областном клиническом наркологическом диспансере доступны лечение и медицинская реабилитация пациентов наркологического профиля.
