В Московской области зафиксировали снижение заболеваемости алкоголизмом

Заболеваемость алкоголизмом в Подмосковье снизилась на 14%

Официально

Фото: [istockphoto.com]

В Подмосковье по итогам девяти месяцев 2025 года заболеваемость алкоголизмом снизилась на 14% — с 739,6 на 100 тыс. населения до 633,2 на 100 тыс. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Алкоголизм — коварное хроническое заболевание, которое постепенно разрушает не только организм, но и жизнь человека. Мы проводим масштабную работу по профилактике зависимости от алкоголя — как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних», — сказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По его словам, в регионе организуют беседы, лекции, круглые столы и встречи с профильными специалистами. Кроме того, жителям доступна сеть оказания амбулаторной и стационарной наркологической помощи. В областном клиническом наркологическом диспансере доступны лечение и медицинская реабилитация пациентов наркологического профиля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал  о доходах врачей в Подмосковье.

Актуально
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области