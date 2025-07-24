В Московской области зафиксировали снижение заболеваемости алкоголизмом

В Подмосковье заболеваемость алкоголизмом в июне 2025 года снизилась на 6,9% до 673,3 на 100 тыс. населения (против 723,1 на 100 тыс. населения в прошлом году). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.