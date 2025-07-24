В Московской области зафиксировали снижение заболеваемости алкоголизмом
Минздрав: заболеваемость алкоголизмом снизилась в Подмосковье
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В Подмосковье заболеваемость алкоголизмом в июне 2025 года снизилась на 6,9% до 673,3 на 100 тыс. населения (против 723,1 на 100 тыс. населения в прошлом году). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Наркологической службой Московской области ведется комплексная работа, направленная на снижение уровня заболеваемости алкоголизмом. Мы работаем как с подрастающим поколением, так и со взрослым населением», — сказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
По его словам, специалисты проводят лекции, беседы, встречи и круглые столы на производствах. В регионе оказывают пациентам как амбулаторную, так и стационарную наркологическую помощь. Для получения квалифицированной помощи можно обратиться к врачу-психиатру-наркологу в наркодиспансере.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.