В Московской области заготовили более 55 тонн донорской крови и ее компонентов

С начала 2025 года в Подмосковье заготовили более 55 тонн донорской крови и ее компонентов — на три тонны больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Наш регион полностью обеспечен донорской кровью и ее компонентами благодаря отзывчивым донорам», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Кровь будут использовать для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями и не только. Сдать ее можно в областном центре крови, в его филиалах, а также в рамках выездных донорских акций. Для этого нужно быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний.

Ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови региона можно здесь.

