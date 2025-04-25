В Московской области запустили еще один рентген-аппарат

В Подмосковье появился новый рентген-аппарат, его запустили в поликлиническом отделении Зарайской больницы, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Оснащаем наши больницы современным цифровым оборудованием. Это важно как для врачей, так и пациентов. Благодаря современной цифровой медтехнике специалисты могут проводить более точную и качественную диагностику различных патологий», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку техники в Зарайскую больницу направили более 22 млн рублей. В общей сложности с начала 2025 года в больницах региона заработало 22 новых цифровых рентген-аппарата на сумму почти 600 млн рублей. На исследования может направить лечащий врач, записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.