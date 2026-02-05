В Московской области запустили сбор гумпомощи ко Дню защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества «Волонтеры Подмосковья» запустили в регионе акцию «Доброе дело – нашим защитникам» в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Помимо повседневной работы по сбору гуманитарной помощи, наши волонтеры стараются уделять особое внимание участникам специальной военной операции в преддверии праздников. День защитника Отечества для нас особенно ценен и важен — мы живем в одно время с настоящими героями, которые прямо сейчас защищают нашу Родину. Поддержать их — наш общий долг», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Желающие могут принести продукты длительного хранения (консервы, сгущенка, шоколад, чай и кофе), предметы первой необходимости, медицинские принадлежности, средства гигиены, качественное термобелье и другие вещи до 8 февраля. С полным и подробным перечнем необходимого можно ознакомиться на сайте движения. После завершения сбора все собранное доставят в Региональный распределительный центр в Одинцово, а после – военным на Донбасс.

К акции активно приглашаются и представители бизнес-сообщества, им нужно отправить заявку на электронную почту info@volontermo.ru.

Напомним, что проект «Доброе дело» реализуют с апреля 2022 года по инициативе учеников гимназии имени Е.М. Примакова. Ее поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

