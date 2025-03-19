В Московской области запустят новое производство одежды

Компания «Элтекстиль» в рамках импортозамещения запустит в Электростали швейное производство, завод оснастят высокотехнологичным оборудованием. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«После выхода на полную мощность на предприятии будут выпускать свыше 2 тыс. единиц текстильных и трикотажных изделий в год. В перспективе компания планирует расширить ассортимент продукции с учетом потребительского спроса, включив в производственную линейку детскую одежду», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В реализацию проекта вложат 85 млн рублей, производство начнет работу в 2028 году. После этого для местных жителей создадут около 40 новых рабочих мест.

На предприятии будут выпускать повседневную и спортивную мужскую и женскую одежду. Его разместят на земельном участке, предоставленном в аренду на льготных условиях. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов уточнил, что площадь участка составит 2,7 гектара, на нем разместят производственно-складское здание и производственное здание с бытовым комплексом.

Напомним, что подобрать землю для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.