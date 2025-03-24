В Московской области запустят новое производство систем водоочистки

Компания «Очистные сооружения» создаст новое предприятие по производству систем очистки воды в Можайском округе, в рамках проекта в Подмосковье будут создавать высокоэффективные системы водоочистки, предназначенные для комплексной обработки бытовых, промышленных и ливневых стоков и не только. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Предприятие начнет свою работу в 2027 году и создаст 50 новых рабочих мест. После выхода на полную мощность завод сможет производить более 1 тыс. очистных систем в год», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в реализацию проекта вложат 100 млн рублей, производство появится на земельном участке, предоставленном в аренду на льготных условиях. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов уточнил, что на нем возведут два производственно-складских комплекса общей площадью 3,4 тыс. кв.м, административно-бытовой комплекс и контрольно-пропускной пункт.

Напомним, что подобрать участок для реализации инвестпроекта в Подмосковье можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.