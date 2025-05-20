В Московской области запустят новую меру поддержки участников СВО

С июля 2025 года в Подмосковье введут новую меру поддержки участников специальной военной операции — ежегодную выплату на оплату услуг такси для них и их детей-инвалидов. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Эта мера поддержки коснется бойцов, передвигающихся на кресле-коляске или с помощью протеза, а также полностью потерявших зрение. Мы понимаем, насколько важно обеспечить доступность передвижения для наших защитников и их семей», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Меру поддержки будут получать участники СВО, которые имеют вторую или третью степень ограничения способности к самостоятельному передвижению или третью степень ограничения способности к ориентации. Кроме того, ее смогут оформить семьи военных, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Выплату будут предоставлять раз в год в размере 24 тыс. рублей.

В общей сложности в регионе реализуют 29 региональных мер социальной поддержки участников СВО и их семей, включая выплаты, льготы, программы обучения, трудоустройства и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.