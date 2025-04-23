В Московской области запустят производство автозапчастей для коробок передач

Компания «ПЕРСПЕКТИВА» (является частью ГК AVT Group) построит два производственно-складских здания в Краснознаменске, там планируют производить автозапчасти для автоматических коробок переключения передач (АКПП) для легковых автомобилей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Предприятие планируется запустить в 2027 году. Будет создано 25 рабочих мест. В двух промышленных корпусах установят новые производственные линии мощностью до 26 тыс. изделий в год», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в реализацию инвестпроекта вложат 150 млн рублей. Компании для этой цели передали новый земельный участок в аренду на льготных условиях. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов уточнил, что площадь зданий составит более 2,9 тыс. кв. м, переданного участка — 2,6 га.

Напомним, что подобрать земельный участок для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.