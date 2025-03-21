В Московской области запустят производство домокомплектов

Компания «Домокомплект» построит производство домокомплектов-конструкторов в Клину, в реализацию проекта вложат более 100 млн рублей, это позволит создать в округе порядка 40 рабочих мест. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Предприятие планируется ввести в частичную эксплуатацию уже в IV квартале 2025 года. После выхода на полную мощность компания планирует производить 240 типовых домокомплектов в год», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для реализации проекта инвестору передали земельный участок в аренду на льготных условиях. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов уточнил, что его площадь составляет 2,7 гектара. Там разместят погрузо-разгрузочную площадку, производственный цех, помещение для складирования сырья и готовой продукции и другие помещения.

Напомним, что подобрать земельный участок для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.