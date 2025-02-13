В Московской области запустят производство смазочных материалов

Компания «Магна» построит производственный комплекс по выпуску современных масел для бензиновых и дизельных двигателей в Орехово-Зуевском округе, поддержку инвестору в реализации проекта окажут специалисты Корпорации развития Московской области (КРМО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем первоначальных инвестиций компании в запуск производства смазочных масел в Подмосковье составит 200 млн рублей. На новом предприятии будет создано 15 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2028 год», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания также будет производить трансмиссионные, гидравлические, редукторные и компрессорные масла и другие специальные продукты, при их изготовлении будут использовать отечественное сырье.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов уточнил, что для реализации проекта инвестору предоставили участок по программе «Земля за 1 рубль». Там построят предприятие с производственным помещением, лабораторный центр, линию фасовки, склад компонентов, склад готовой продукции и офисное помещение.

У компании уже есть действующая площадка в Орехово-Зуево. И.о. генерального директора Корпорации развития Московской области Егор Круглов уточнил, что специалисты КРМО помогли инвестору подобрать площадку в родном муниципалитете для запуска производства полного цикла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.