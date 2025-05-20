В Московской области заработал еще один рентген-аппарат

В Подмосковье в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева запустили еще один рентген-аппарат, он заработал в терапевтическом корпусе электростальской больницы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Оснащение областных медучреждений современный оборудованием — один из наших приоритетов. С начала года в регионе запустили 24 новых рентген-аппарата на сумму почти 654 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку техники в электростальскую больницу направили около 28 млн рублей. Это второй рентген-аппарат, который ввели в медучреждении с начала 2025 года. Напомним, что направления на исследования будет выдавать лечащий врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.