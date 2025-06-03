В Московской области зарегистрировали более 900 тыс. самозанятых

Количество самозанятых граждан в Подмосковье достигло отметки 916 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Количество зарегистрированных самозанятых выросло на 71,5 тыс. человек с начала текущего года», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Самозанятые задействованы в сфере строительства, торговли, образовании, информационно-коммуникационных услугах и не только.

Напомним, что региональные предприниматели могут получить различные меры поддержки, узнать подробнее об этом можно на инвестиционном портале региона. Поддержку оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.