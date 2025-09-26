В Московской области завершат программу по строительству тротуаров

В Подмосковье в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» построили новые тротуары вдоль 65 участков региональных дорог, программу строительства тротуаров завершили на 75% – работы завершились в 17 округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего обустроено 48 км новых тротуаров на 65 участках. До конца ремонтного сезона дорожникам предстоит обустроить еще 10 пешеходных дорожек общей протяженностью 14,5 км, работы по их устройству уже ведутся в Зарайске, Раменском, Серпухове и Чехове», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, например, в Рузском работы провели вдоль центральной улицы в деревне Палашкино, в Павлово-Посадском округе – на главной улице в деревне Крупино, в Коломне – в селе Комарево от улицы Свободы до Зеленой улицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.