В Московской области завершился Всероссийский конкурс «ГородА Победы. ПЕРВЫЕ»

В Подмосковье завершился Всероссийский патриотический конкурс «ГородА Победы. ПЕРВЫЕ», который объединил молодежные команды из 14 команд из городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В рамках конкурса в течение двух дней на сцене ДК «Подмосковье» в Красногорске прошла масштабная творческая программа, собравшая более 8 тыс. зрителей. Гран-при получила команда Новороссийска Арт-группа «Мост и парни Кубани» с постановкой «Паруса мемориалов».

Лауреатами первой степени стали коллектив из Курска с документально-театральным проектом «Народная история „Непокоренный Курск“» и творческая команда «Красногорск — вместе к Победе!» из Красногорска.

Работы конкурсантов оценивало жюри, в его состав вошли девять авторитетных экспертов, в том числе начальник управления по продвижению проектов в области культуры Департамента культуры Москвы Татьяна Цветкова.

Отметим, что проект реализовали при поддержке Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых», Общественной палаты Московской области, Московской областной думы, областного Министерства информации и молодежной политики и администрации городского округа Красногорск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.