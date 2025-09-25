В Московской области жители смогут пройти бесплатный онкоскрининг

В субботу, 27 сентября, жители Подмосковья старше 18 лет смогут пройти бесплатный онкоскрининг в областных Центрах амбулаторной онкологической помощи в рамках Дня открытых дверей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Важно, что такие мероприятия позволяют заподозрить онкологические заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр уточнил, что с начала 2025 года обследование в рамках Дней открытых дверей прошли более 6,5 тыс. человек. Женщинам доступны консультация онкологов, маммография или УЗИ молочных желез, мужчинам – ПСА-тест на рак простаты, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы и не только.

При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии). Найти адреса и контактные телефоны центров можно здесь.

