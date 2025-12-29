В Московском областном онкодиспансере установили новый аппарат МРТ

В поликлиническом отделении Московского областного онкодиспансера ввели в эксплуатацию новый аппарат МРТ. Оборудование закупили по поручению губернатора в рамках нацпроекта за 250 млн руб.

Как отметили в Министерстве здравоохранения Московской области, в регионе планомерно ведется работа по оснащению медучреждений новой цифровой техникой. Всего с января уходящего года в области ввели в работу девять аппаратов МРТ.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку при создании детского госпиталя в Красногорске.