В Московском областном онкодиспансере за полгода лечение прошли более 1 тыс. детей

В Московском областном онкологическом диспансере за первые шесть месяцев текущего года лечение прошли более 1 тыс. детей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В детском отделении учреждения пациенты могут пройти полный цикл лечения онкологических патологий. Для этого используются все виды доступной сейчас терапии, в том числе химиотерапия, радиотерапия и хирургические операции.

«Областной онкодиспансер оснащен передовым оборудованием, что позволяет проводить высокоточные исследования и диагностировать заболевания на ранних стадиях. Благодаря этому дети получают своевременное и эффективное лечение, что значительно увеличивает шансы на выздоровление», - отметила заведующая онкологическим (детским) отделением №7 диспансера Евгения Инюшкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых поликлиниках, которые готовятся к открытию в регионе.