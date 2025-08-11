В Московском областном перинатальном центре спасли двойню с массой тела 680 и 420 граммов

Специалисты Московского областного перинатального центра спасли двойню, которая родилась с экстремально низкой массой тела. Так, один из младенцев весил менее 500 г, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 32 лет с первичным бесплодием. Врачи провели необходимые анализы и курс лечения, после чего была проведена процедура ЭКО.

В результате женщина с первой же попытки забеременела двойней. Однако на 18-й неделе у нее выявили серьезное осложнение, которое поставило под угрозу жизнь обоих плодов. Врачи провели пациентке коагуляцию сосудов на 19-й неделе, что помогло сохранить беременность.

На 26-й неделе снова возникла угроза. У одного из плодов кровоток поменял направление и потек к плаценте, а у второго было выявлено маловодие. Женщине экстренно провели кесарево сечение.

В результате родились две девочки с массой тела 680 и 420 г. Их выхаживанием сразу же занялась целая группа специалистов — неонатологов, реаниматологов и реабилитологов. Сейчас обе девочки чувствуют себя хорошо, их уже выписали. Их вес составляет 6000 и 5900 г.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе значительно снизился показатель младенческой смертности.