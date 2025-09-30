В Московском областном перинатальном центре ввели в работу новый рентген-аппарат. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Оборудование установили в отделении магнитно-резонансной и лучевой диагностики учреждения. На его закупку направили свыше 22,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что больницам региона с начала года передали порядка 3,6 тыс. единиц новой техники. Об оснащении учреждений рассказал губернатор Андрей Воробьев.