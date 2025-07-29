В Москве вынесли приговор по делу о финансировании терроризма

В Москве 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу о содействии террористической деятельности путем финансирования терроризма и экстремизма, возбужденному в отношении 40-летней женщины, ее признали виновной по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и ч.1 ст. 282.3 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, женщина, которая является приверженкой взглядов радикального ислама, сделала четыре перевода членам запрещенных международных террористической и экстремистской организаций. Общая сумма составила 6,8 тыс. рублей. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).