В «Мособлэнерго» провели встречу с семьями работников компании, находящихся в зоне СВО

В «Мособлэнерго» в преддверии Дня защитника Отечества провели встречу с работниками компании, находящимися в зоне СВО. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В мероприятии приняли участие матери и жены шестерых военнослужащих, а также два бойца, которые находятся в краткосрочном отпуске.

Бойцам и их семьям рассказали о мерах поддержки, реализуемых на предприятии. В рамках адресной программы семьям оказали финансовую помощь, помогли улучшить жилищно-бытовые условия, организовать для детей занятия в спортивных секциях, отдых в оздоровительных лагерях и получение высшего образования. Также компания и ее специалисты оказывают благотворительную и гуманитарную помощь работникам, которые находятся в зоне СВО.

Родственники бойцов смогли задать руководству предприятия вопросы о мерах поддержки и рассказали об актуальных проблемах. В завершение встречи бойцам и их представителям вручили почетные грамоты Минэнергетики Подмосковья и подарочные корзины.

«Важно, что предприятие системно подходит к помощи бойцам и их близким: от материальной поддержки и решения бытовых вопросов до заботы о детях и их образовании. Мы продолжим держать эту работу на особом контроле, чтобы ни одна семья наших героев не осталась без внимания», - отметил глава министерства Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал оперативно и удобно предоставлять меры поддержки участникам СВО.