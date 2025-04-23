В «Мособлэнерго» утвердили план мероприятий по подготовке к работе в отопительный сезон

В «Мособлэнерго» утвердили план работ в рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В план включено 24 пункта. Реализовать мероприятия планируется с 1 июня по 31 октября.

В ходе подготовки к отопительному периоду специалисты предприятия проверят техническое состояние оборудования, готовность спецтехники, степень реализации программ капремонта и повышения надежности электроснабжения.

В компании круглосуточно дежурят 66 бригад. В случае ввода режима повышенной готовности дополнительно будут привлечены 349 бригад.

«Готовиться к следующему отопительному сезону мы начинаем заблаговременно. Подготовка к зиме — это не только вопрос теплоснабжения, но и надежной работы всего энергокомплекса Подмосковья», — отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области будет реализована масштабная программа по электроснабжению.