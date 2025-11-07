В «Мособлтепле» рассказали об авариях, связанных с засорами канализации

В «Мособлтепле» призвали жителей Можайска правильно использовать канализацию и не смывать в унитаз бытовой мусор. Это приводит к возникновению засоров в трубах и, как следствие, к авариям.

До этого в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщили, что сотрудники Мособлводоканала за неделю устранили 302 засора канализации.

Главные очистные сооружения Можайска ежедневно принимают 10 тыс. кубометров стоков от более чем 24 тыс. жителей, а также от различных предприятий и организаций. При этом комплекс обслуживают 10 человек. В случае засоров они вручную вылавливают мусор из воды. Это влажные салфетки, пищевые отходы, средства личной гигиены и даже строительный мусор.

Такие отходы не только создают засоры, но и приводят к ускоренному износу оборудования. А в случае поломки критического узла будет парализована работа всей сети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.