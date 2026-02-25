В «Мострансавто» представили инструкцию по выводу платежных карт из стоп-листа

В АО «Мострансавто» представили инструкцию по выводу платежных карт из стоп-листа. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В автобусах предприятия доступна оплата проезда банковской, социальной или транспортной картой. Если на карте не хватает средств и в случае невозможности списать их за уже совершенную поездку, карту могут заблокировать и включить ее в стоп-лист.

Если это произошло с картой «Стрелка», нужно пополнить ее баланс, а затем разблокировать в личном кабинете на сайте проездного. Также можно позвонить на номер 8 (800) 100-77-90 или отправить письмо на адрес info@strelkacard.ru.

При блокировке «Тройки» также сначала следует пополнить баланс, а затем обратиться на сайт transport.mos.ru или позвонить по номеру 8 (800) 700-34-46.

Если была заблокирована банковская карта (только для оплаты проезда), значит, еще не списались средства за прошлую поездку. Погасить задолженность можно в личном кабинете пассажира на сайте rrtp.ru.

Если с карты была списана некорректная сумма за проезд и она меньше установленного тарифа, то делать ничего не нужно. Если же снялась сумма больше тарифа, «Мострансавто» вернет лишние средства. Для этого нужно обратиться на горячую линию ЕТК «Стрелка» по телефону 8 (800) 100-77-90, или на сайт strelkacard.ru, или написать письмо на адрес referent@mtamo.ru c указанием даты поездки, номера маршрута, остановки посадки и выхода.

