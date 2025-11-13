В «Мострансавто» с начала года по программе «Приведи друга» трудоустроились 1,3 тыс. человек

В АО «Мострансавто» с начала года в рамках программы «Приведи друга» пришли работать более 1,3 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Из них 1 171 человек — водители, а 149 — слесари», — отметили в ведомстве.

Для сравнения, в прошлом году с января по декабрь в компанию трудоустроились около 1,2 тыс. специалистов.

Больше всего сотрудников пришли работать в филиал МАП № 11 Балашихи — 264 человека.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что предприятие получило новые автобусы.