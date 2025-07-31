В МОЦОМД 12-летней девочке удалили кисту яичника объемом 1,5 литра

Специалисты МОЦОМД удалили девочке-подростку редкую кисту яичника размером 16 см. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка в возрасте 12 лет, которая жаловалась на сильные боли в животе. В ходе обследования у ребенка выявили тератому. Это редкое опухолевое образование, причиной появления которого являются нарушения внутриутробного развития.

Объем образования составлял 1,5 л. Пациентку экстренно направили на операцию. Она была непростой из-за размеров кисты и ее близости к жизненно важным органам. Каждый этап операции был тщательно спланирован, чтобы свести к минимуму риск осложнений и сохранить репродуктивную функцию.

В результате лапароскопическим методом образование было удалено. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Ее уже выписали на амбулаторное наблюдение.

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