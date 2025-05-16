В МОЦОМД помогли девушке с выраженным дефицитом массы тела из-за анорексии

Специалисты МОЦОМД спасли девушку с выраженным дефицитом массы тела из-за тяжелой формой анорексии. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девушка, которая при росте 155 см весила всего 28 кг. У пациентки практически полностью отсутствовала подкожно-жировая клетчатка.

Выяснилось, что ранее девушку уже не раз госпитализировали в профильные клиники столичного региона по поводу анорексии. Однако терапия не давала результата, девушка продолжала терять вес.

Врачи психоневрологического отделения во главе с психиатром разработали для пациентки индивидуальный план лечения. Они уделили особое внимание купированию дефицита нутриентов и восстановлению водно-электролитного баланса. Применялась методика постепенного увеличения калорийности рациона с обязательным контролем показателей гемодинамики и метаболизма. Параллельно проводилась интенсивная психотерапевтическая работа.

Девушка провела в стационаре несколько недель. В результате ее состояние стабилизировалось. У пациентки отмечалась положительная динамика в наборе веса, нормализовались показатели электролитного баланса и улучшилось психоэмоциональное состояние. Перед выпиской девушке и ее семье дали подробные рекомендации по дальнейшему лечению и реабилитации.

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