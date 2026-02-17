В МОЦОМД спасли беременную близнецами женщину, у которой произошел инсульт во время родов

Врачи МОЦОМД спасли женщину, у которой произошел инсульт прямо во время родов. При этом пациентка была беременна близнецами, передает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили жительницу на 35-й неделе беременности. У пациентки произошел приступ мигрени с аурой, а затем — судороги и первичный эпилептический приступ. Женщина потеряла сознание. Супруг смог оказать ей первую помощь и вызвал скорую.

Врачи выявили у пациентки опасное осложнение беременности — тяжелую преэклампсию — и направили ее на кесарево сечение. Сразу после извлечения первого ребенка у женщины развились судороги с потерей сознания и инсультом.

В работу включилась многопрофильная команда специалистов. Одни врачи завершали операцию кесарева сечения, а другие спасали роженицу. Для контроля судорог пациентке вводили сильнодействующие противосудорожные препараты. Параллельно проводили терапию по снижению внутричерепного давления и устранению отека мозга.

В результате пациентка была спасена. Ее дети — мальчики-близнецы — родились в тяжелом состоянии и были переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии. Лечение новорожденных прошло успешно. Сейчас мальчики полностью здоровы. Жизни и здоровью их матери тоже ничего не угрожает.

