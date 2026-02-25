В Можайске капитально отремонтируют второй корпус техникума

Во втором корпусе Можайского техникума по адресу: г. Можайск, ул. Мира, д. 95А, к. 2, продолжается капитальный ремонт, строители штукатурят стены, проводят электрику, монтируют системы канализации и водоснабжения и не только. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к сентябрю 2026 года. В пятиэтажном здании разместят современные мастерские, лаборатории, теоретические классы, раздевалки и не только, здание оснастят новой мебелью и материально-технической базой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.