В Можайске перед судом предстанут трое мошенников за хищение более 17 млн руб. у местного жителя

В Можайске перед судом предстанут трое мошенников, которые похитили у местного жителя более 17,6 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, преступление было совершено в октябре прошлого года. Злоумышленники под видом сотрудников различных служб в ходе телефонных разговоров убедили 63-летнего жителя обналичить денежные средства, продать квартиру и передать полученную сумму «инкассатору».

Уголовное дело в отношении мошенников было передано в Можайский городской суд. Также был заявлен гражданский иск о возмещении обвиняемыми причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что в Талдоме прокуратура помогла защитить права пенсионеров, которые стали жертвами телефонных мошенников.