В Можайске появится полностью локализованное производство заменителей грудного молока

В Можайске появится полностью локализованное производство сухих молочных смесей — заменителей грудного молока. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Соглашение было заключено между Мининвестом региона, Российским фондом прямых инвестиций и компанией «Мулти Милк». Для реализации проекта был подобран участок земли площадью 10 га по льготной программе.

В запуск предприятия планируется инвестировать до 15 млрд рублей. С открытием завода в округе будет создано свыше 170 рабочих мест для жителей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.

При производстве продукции будет использоваться исключительно местное сырье — натуральное молоко от фермерских хозяйств и агропромышленных предприятий Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в рамках ПМЭФ планируется подписать свыше 40 соглашений о сотрудничестве.