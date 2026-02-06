В Можайске провели капремонт коллектора

В подмосковном Можайске в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры и отрасли обращения с отходами» провели капитальный ремонт канализационного коллектора, основные работы прошли вблизи деревни Кожухово. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Там заменили участок центральной сети диаметром до 1 тыс. мм по которой стоки поступают на главные очистные сооружения округа. В рамках ремонта специалисты проложили более 2 км новых сетей, возвели 15 новых канализационных колодцев. Часть сетей под Можайским шоссе была проложена методом горизонтально-направленного бурения, чтобы провести работы без вскрытия дорожного полотна и перекрытия движения транспорта. Реализация проекта позволила повысить надежность системы водоотведения и улучшить качество жизни для более чем 24 тыс. жителей.

