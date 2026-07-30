В Можайске состоится шестой этап первенства Москвы и Московской области по автокроссу

В субботу, 8 августа, на грунтовом автодроме «Алискино Моторспорт Арена» в Можайском округе пройдут шестой этап первенства Москвы и шестой этап первенства Московской области по кроссу — Кубок Крамар Моторспорт — YUKA ADV Pro Racing. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками состязаний станут около 50 юных пилотов в возрасте от 9 до 15 лет из разных регионов России. Их ждут зачетные классы Д3-Мини, Д3-250, Багги 600 и Д2-Юниор. Среди участников — местные пилоты Николай Чагин, Дмитрий Власов, Макар Шалев, а также представители команды «Камаз-мастер Юниор» и спортсмены с Урала, Сибири и Юга России.

Организатором состязаний выступает АНО «Гоночная команда МСК» при поддержке Федераций автомобильного спорта Москвы и Московской области. Из проведут в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.