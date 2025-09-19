В Можайске состоялся спортивный праздник «Самбо в парке Ривьера»

В Можайске в рамках проекта «Единой России» «Выбор сильных» прошел спортивный праздник «Самбо в парке Ривьера», он собрал более 80 участников. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

В рамках него прошли показательные выступления юных спортсменов и тренеров школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо, их открыл координатор партпроекта, депутат местного Совета от «Единой России» Валерий Нагулин. Секретарь местного отделения «Единой России», глава Можайского округа Денис Мордвинцев отметил, что Нагулин, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев способствуют росту популярности самбо в Можайске.

«При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в прошлом году открылся новый универсальный комплекс «Арсенал», - отметил Мордвинцев.

В округе по Народной программе «Единой России» также проходит обновление спортивных объектов. Так, например, продолжается реконструкция Можайского стадиона «Спартак».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.