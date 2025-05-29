В Можайске в 2026 году завершат реконструкцию стадиона «Спартак»

В Можайске по областной программе проходит реконструкция стадиона «Спартак», ее планируют завершить в августе 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 36 рабочих и шесть единиц техники. Ведутся работы по армированию фундаментной плиты административно-бытового комплекса с трибунами, обновление футбольного стадиона», — говорится в сообщении.

Строители обустроят здесь футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, трибуны для зрителей. Кроме того, здесь появятся площадка для баскетбола и волейбола, беговые дорожки, секторы для прыжков. В комплексе появятся комнаты для тренерского состава, судейские, медицинский кабинет и другие помещения. В ходе проведения работ здесь возведут контрольно-пропускной пункт и газовую блочно-модульную котельную. Вблизи комплекса разместят места стоянки для автобусов и спецтехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.