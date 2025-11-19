В Можайске вынесли приговор Бойко-Великому по делу об организации преступного сообщества

В Можайске вынесли приговор бизнесмену Василию Бойко-Великому и его соучастникам за организацию преступного сообщества и участие в нем. Злоумышленников приговорили к срокам от 10 лет до 15,5 года, сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, Бойко-Великий, являясь руководителем нескольких организаций, решил приобрести право на земли сельхозназначения в Рузском районе. Во время земельной реформы в начале 90-х годов и реорганизации колхозов и совхозов участки были предоставлены в общую долевую собственность их бывших членов и работников соцсферы.

Злоумышленник привлек сотрудников подконтрольных ему компаний, руководителей сельхозпредприятий, главу комитета по земельным ресурсам и землеустройству Рузского района и начальника территориального отдела регистрационной палаты.

С 2002-го по 2011-й год обвиняемые приобрели право собственности на земельные доли почти на 348 млн руб. Этого они добились обманным путем, предоставив в Арбитражный суд Подмосковья поддельные документы. Потерпевшими были признаны 299 человек.

Бойко-Великий был приговорен к 15,5 года лишения свободы. Остальные получили сроки от 10 до 15 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего и строгого режимов.

