В Можайском округе на четверть завершили капремонт школы «Созвездие Вента»

В деревне Мокрое Можайского округа продолжается капитальный ремонт школы «Созвездие Вента», стройготовность объекта достигла 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 60 человек. Они ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных систем.

Школу построили в 1969 году. В ней обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы и не только. Ее откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.