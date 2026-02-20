В Можайском округе появится подстанция скорой помощи

В селе Поречье Можайского округа в 2026 году введут в эксплуатацию подстанцию скорой медицинской помощи (ПСМП) на три бригады, ее возводят по технологии модульного строительства. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На объекте приступили к устройству инженерных сетей. В здании будет один этаж, его площадь превысит 500 кв. м. Там будут оказывать экстренную внебольничную и внеполиклиническую помощь населению. В подстанции появятся медицинская часть для оказания неотложной медпомощи, оперативная часть с диспетчерской, бытовые помещения. На прилегающей территории появится парковочное пространство.

Работы проходят за счет бюджетных средств в рамках областной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.