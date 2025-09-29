В Можайском округе прошло торжественное захоронение останков 44 советских воинов

В Можайском округе на территории воинского захоронения в деревне Поречье прошли траурный митинг и торжественное захоронение останков 44 советских воинов, погибших в 1941 году при обороне Москвы. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Уникальность этой работы заключается в том, что поисковикам и архивистам удалось установить имена всех сорока четырех найденных красноармейцев. Нынешнее захоронение стало уже седьмым по счету в Московской области в этом году, до этого с почестями были преданы земле останки 78 защитников Отечества. До конца года, согласно планам, в девяти братских могилах региона будут преданы земле останки еще 30 бойцов», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участниками мероприятия стали представители Минобороны России, духовенства, администрации, поисковых объединений, а также местные жители. Возвращение героев домой началось в феврале 2025 года, когда от настоятеля церкви в селе Поречье отца Юрия Молчанова поступила информация о возможном наличии неучтенных воинских захоронений в лесу у деревни Ново-Поречье. После этого в рамках проекта «Битва за Москву» подмосковные поисковики провели архивную работу, которая подтвердила сведения. В регионе подготовили техническое задание для поисковой экспедиции, — ее поручили провести региональной общественной организации «Поисковое объединение „Рубеж“».

Специалисты обнаружили останки солдат и выяснили, что в районе деревни в годы войны располагался полевой подвижный госпиталь № 49, входивший в состав 8-го кавалерийского корпуса. Имена всех найденных бойцов удалось восстановить, их передадут в департамент по увековечению памяти Минобороны для внесения в общедоступную электронную базу «Память народа».

«Проделанная работа — это образец эффективного взаимодействия Министерства обороны, поискового сообщества и правительства Московской области», — отметил заместитель директора департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

