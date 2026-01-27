В Можайском округе проведут капремонт средней школы «Созвездие Вента»

В деревне Мокрое Можайского округа продолжается капитальный ремонт школы «Созвездие Вента», строители ведут общестроительные и отделочные работы, устанавливают окна, осуществляют ремонт кровли и монтаж инженерных систем. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Здание построили в 1969 году, в нем обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.