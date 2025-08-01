В Можайском округе снесли полуразрушенное здание фермы

В Можайском округе вблизи деревни Лубенки снесли аварийное здание бывшей животноводческой фермы, работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации недостроев, самостроев, а также аварийных объектов на территории Подмосковья. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь одноэтажного кирпичного здания составляла 1,6 тыс. кв. м, оно находилось возле автомобильной дороги регионального значения «Тетерино – Мышкино – Поречье». Сооружение изначально принадлежало совхозу, после чего перешло в частную собственность и со временем оказалось заброшено. По результатам обследования его признали аварийным и подлежащим сносу.

В июле 2025 года собственник провел демонтаж полуразрушенного здания и расчистку участка от строительного мусора, участок планируют использовать в сельскохозяйственных целях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.