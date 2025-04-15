В музее боевой славы Дубровицкой школы открылся зал Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Подольска.

В торжественной церемонии открытия приняли участие школьники и их родители, учителя, а также представители поискового отряда «Дружина».

Поисковики передали в музей более 100 экспонатов. В их числе — личные вещи военнослужащих, предметы быта, образцы оружия и снарядов.

«Экспонаты для музея школы собирали около восьми лет. В основном они привезены из Новгородской области», — рассказал один из поисковиков Роман Терпигорьев.

В рамках подготовки экспозиции поисковикам и педагогам помогали школьники. Ребята искали и выбирали архивные фотографии, оформляли витрины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что музеи региона подготовили четыре уникальных выставочных проекта.