В музее боевой славы Дубровицкой школы открылся зал Великой Отечественной войны
Поисковики передали в музей боевой славы Дубровицкой школы более 100 экспонатов
Фото: [t.me/podolskadm]
В музее боевой славы Дубровицкой школы открылся зал Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Подольска.
В торжественной церемонии открытия приняли участие школьники и их родители, учителя, а также представители поискового отряда «Дружина».
Поисковики передали в музей более 100 экспонатов. В их числе — личные вещи военнослужащих, предметы быта, образцы оружия и снарядов.
«Экспонаты для музея школы собирали около восьми лет. В основном они привезены из Новгородской области», — рассказал один из поисковиков Роман Терпигорьев.
В рамках подготовки экспозиции поисковикам и педагогам помогали школьники. Ребята искали и выбирали архивные фотографии, оформляли витрины.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что музеи региона подготовили четыре уникальных выставочных проекта.