В музее Подольска прошла презентация книги об автомобильной истории округа

В Подольске прошла презентация книги об автомобильной истории округа «Сохраняем живую историю». Мероприятие состоялось в музее-заповеднике «Подолье».

До этого в Подмосковье открылась выставка «Свет между мирами». О ней рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Книгу написали Марина и Вячеслав Манейкины. В ходе работы они изучили большое количество архивных фотографий и исторических материалов. В издание вошли снимки, которые до этого нигде не публиковались.

В книге рассказывается о подольских предприятиях, связанных с автомобильной промышленностью, о дорогах округа, создании Подольского ДОСААФ, о первых жительницах, севших за руль. Еще один раздел посвящен коллекционерам ретроавтомобилей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о культурных мероприятиях, запланированных на лето в регионе.