В музее-заповеднике Чайковского открылась выставка, посвященная Николаю Голованову

Выставка о творчестве дирижера, пианиста, композитора и педагога Николая Голованова открылась в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представили уникальные архивные материалы, фотографии, документы о жизни и творчестве Голованова. Выставка знакомит с его творчеством и рассказывает о его вкладе в сохранение музыкального наследия России.

Композиторское наследие Голованова — это оперы, симфония, кантаты и произведения для хора, включая более 60 духовных сочинений.

Возрастное ограничение 0+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о выставках, которые проходят в области зимой.