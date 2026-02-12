В музее-заповеднике Чайковского открылась выставка, посвященная Николаю Голованову
Фото: [Музей-заповедник П. И. Чайковского]
Выставка о творчестве дирижера, пианиста, композитора и педагога Николая Голованова открылась в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину, передает Министерство культуры и туризма Московской области.
В экспозиции представили уникальные архивные материалы, фотографии, документы о жизни и творчестве Голованова. Выставка знакомит с его творчеством и рассказывает о его вкладе в сохранение музыкального наследия России.
Композиторское наследие Голованова — это оперы, симфония, кантаты и произведения для хора, включая более 60 духовных сочинений.
