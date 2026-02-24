В музее-заповеднике «Горки Ленинские» сожгли самое высокое чучело Масленицы в стране

В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» сожгли чучело Масленицы. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, конструкция высотой 25,2 м стала самым высоким масленичным чучелом в России, превзойдя по размерам пятиэтажный дом.

Над созданием рекордсмена работали три недели. На сооружение ушло 800 метров бруса, 250 метров ткани, 28 метров декоративных узоров и три тонны сена. За неделю до праздника гигантскую фигуру собрали с помощью строительного крана. В этом году чучело впервые нарядили в кружевной кокошник и платье с узорами.

Чучело подожгли от факелов конного театра. Оно горело около 40 минут.

В этом году Масленицу посвятили Году единства народов России. Сотрудники детского культурного центра «Лампа» знакомили гостей с традициями разных регионов: от поморских кукол до якутских игрушек-жужжалок.

Для гостей работала собственная валюта — рублин, который можно было заработать на шуточных и силовых испытаниях, а затем обменять на угощения и сувениры в масленичной лавке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о культурных событиях этой зимы.