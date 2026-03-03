В музее-заповеднике Менделеева и Блока пройдет выставка о знаменитых женщинах Серебряного века

В Солнечногорске в музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока пройдет выставка о знаменитых женщинах Серебряного века, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетить экспозицию под названием «Знакомые Незнакомки» можно будет в Главном доме усадьбы 8 марта. В ней представят портреты актрис указанного периода и принадлежавшие им предметы.

Также состоится интерактивная экскурсия «Бал бумажных дам», в рамках которой можно будет узнать о музах Александра Блока и о его творчестве, посвященного женщинам.

Выставка продлится до 12 апреля. Возрастное ограничение 0+. Для женщин экскурсия будет бесплатной, но потребуется регистрация по телефону: 8 (965) 252-83-94.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих с 23 февраля.